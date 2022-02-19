YARO после скандала полностью ушли в онлайн

Спустя 4 месяца после скандала вокруг украинской торговой марки YARO собственница бизнеса рассказала Interfax, что компания выросла в онлайн и вышла на внешние рынки.

Напомним, что в октябре Юля Привалова, основательница YARO, опубликовала на своей странице острый анекдот о бандеровцах. Это стало причиной того, что украинский бренд начали атаковать требованиями снять с продаж. В частности под давление попали крупные ритейлеры.

Информационный шум перекрыл даже самые актуальные политические события. К примеру, тот же вагнергейт и расследования по оффшорам Зеленского. И это несмотря на то, что в самом кейсе нет каких-либо очевидных признаков той самой враждебной пророссийскости.

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YARO – украинская компания, которая работает на территории Украины, платит налоги в украинский бюджет и популяризирует страну на международных рынках. При этого компания никогда не торговала и не торгует с Россией, в отличии от Украины в целом.

Только в 2021-м году объем торговли с агрессором составил более 12 млрд долларов – от промышленной продукции, до электроэнергии через БелАЭС и природных ресурсов. Никто не выключает дома свет в знак протеста закупки э/э, и не ходи пешком, протестуя против закупки нефтепродуктов.

Поэтому в таком агрессивном отношении к небольшим украинским производствам полностью отсутствует логика. Это скорее эмоциональная реакция, которую разогрели СМИ.

Продукцию торговой марки сняли с продажи фактически все торговые сети. Одни из-за давления общественников. Другие из-за страха, потому что никто не хочет чтобы ему расколотили лавку или магазин.

Сильпо и Розетка так и не возобновили продажу YARO. Мало того, против крупнейшего налогоплательщика Rozetka активисты требовали возбудить дело о госизмене.

Так себе активизм, в результате которого украинский бизнес находится под угрозой. Вроде как запрос общественности состоит в развитии экономики, в ее росте и поддержке. Поэтому, совсем непонятными выглядят призывы к бойкотам YARO и других украинских брендов.

Владелица YARO рассказала, что они полностью погрузились в развитие онлайн-продаж, и преуспели в этом. Это говорит о том, что людям по душе продукция, несмотря на заголовки в медиа и околополитические лозунги.

В ближайшей перспективе выйти на внешние рынки и закрепиться на них как состоявшийся украинский бренд, несмотря ни на что.

Юлия Привалова также добавила о вере в здравый смысл, и что активизм должен быть более рассудительным.

Кстати, это не впервые, когда социальные сети и медиа гневно обрушиваются на другие компании и персоны. Иногда доходит до полного абсурда.

К примеру, военнослужащая Борисовская стала объектом хейта из-за участия в съемках новогоднего поздравления Зеленского! Певица Кира Мазур получила порцию негатива за пост на русском языке.