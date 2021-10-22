Разоблачен новый канал контрабанды сигарет: организаторы собирались финансировать "Л/ДНР"

В Одессе действовал незаконный международный канал переправки табачных изделий в Евросоюз. Часть многомиллионного дохода контрабандисты планировали использовать для финансирования боевиков ОРДЛО.

По состоянию на 22 октября, канал ликвидирован. По информации Службы безопасности Украины (СБУ), стоимость изъятого контрабандного товара составляет почти 13 млн грн.

"Сотрудники СБУ обнаружили на территории Одесского морского торгового порта контейнер контрабандистов. Во время его осмотра обнаружена крупная партия сигарет без соответствующих документов. По предварительной информации, дельцы планировали использовать часть миллионных "доходов" для финансирования боевиков так называемых "Л/ДНР", – сообщает СБУ.

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В службе допускают, что к организации канала могут быть причастные лица из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны. В текущее время проводятся соответствующие проверки.

Также открыто уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса. А именно:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)),

ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

Максимально наказание, которое грозит контрабандистам – 10-12 лет тюрьмы. Минимальное – штраф в 225 тыс. грн – 425 тыс. грн.

Последний громкий случай контрабанды табака в ЕС был зафиксирован 16 октября. Тогда венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства. Их пытались провезти через границу под видом упаковок с солью.

Получателем контрабанды значилась польская компания Crystal Invest с украинскими владельцами. Ее основал сын экс-замминистра транспорта и связи Владимира Бадагова – Вячеслав Бадагов, о чем сама компания сообщает на своем сайте и в профилях в социальных сетях.

Также известна марка незаконно замаскированных под соль сигарет – Marvel. Их производитель – Винниковская табачная фабрика во Львовской области. Производство расположено на мощностях бывшей "Львовской табачной фабрики" (сейчас такого юрлица, по данным YouControl, уже не существует).

Предприятие контролирует одиозный бизнесмен и депутат облсовета Григорий Козловский, которого СМИ уже не раз обвиняли в причастности к контрабанде, хоть он и утверждал, что работает исключительно по закону. Торговым домом Marvel владеет еще один львовский депутат (на этот раз из горсовета) – Алексей Ризник, руководитель в этой компании – опять же Козловский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Нидерландах 25 сентября, задержали двух украинцев, перевозивших нелегалов на яхте. Судно с мигрантами направлялось из Албании в Великобританию.