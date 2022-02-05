Войны не будет, ФОПов не тронут: Зеленский призвал крупные IT-компании вступать в ДіяCity

Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля провел встречу с представителями крупных IT-компаний. Глава государства заверил, что войны между Украиной и Россией не будет и что физических лиц-предпринимателей никто трогать не собирается.

О самой встрече пишет Офис президента. Однако некоторые неизвестные ранее подробности сообщил портал Dev.

По словам владельца одной из IT-компании, Зеленский заверял, что ФОПов никто трогать не будет. Речь идет об инициативе ограничить возможность сотрудничать с юрлицами предпринимателям, которые подпадают под третью группу единого налога. Отметим, что это позволит сократить схему уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не как сотрудника в штат, а как ФОПа.

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Еще один собеседник издания отметил: Зеленский сказал, что, по его мнению, войны не будет.

В то же время президент призвал представителей IT-сферы вступать в Дія City.

"Мы хотим построить цифровое государство. И нам это удается", – сказал Зеленский.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что проект Дія City создан для помощи IT-сфере.

Ранее министр Федоров в интервью OBOZREVATEL о запуске Дія City в феврале.