В "Укрзалізниці" заявили о создании бизнес-вертикали грузовых перевозок по лучшим мировым практикам

"Укрзалізниця" в рамках реформирования структуры компании создает отдельную бизнес-вертикаль грузовых перевозок, используя опыт развитых стран мира.

Об этом сообщил директор по коммерческой работе и логистике компании Иракли Эзугбая во время пресс-конференции 24 декабря, пишет пресс-служба УЗ. Пресс-конференции состоялась на тему "Трансформация "Укрзалізниці": на пути к анбандлингу".

"Грузовые перевозки во всем мире – это отдельное, финансово важное для страны бизнес-направление. Международный опыт наших стратегических партнеров – Европейского Союза – подсказывает, что страны ЕС, Северной Америки имеют собственного национального грузового перевозчика, который был выделен в процессе реформирования. Например, успешным опытом с нами в процессе сотрудничества могут поделиться Словакия, Польша, Венгрия, Германия, Франция", – сообщил он.

По словам Иракли Эзугбая, основной задачей реформирования структуры "Укрзалізниці" является четкое выделение ключевых вертикалей бизнеса с необходимыми для бесперебойной работы активами.

"Грузовые перевозки – единственное прибыльное направление работы компании. Напомню, что в ноябре мы увеличили объемы перевозки грузов на 7% во всех видах сообщения, и компания планирует уже в ближайшее время ежесуточно нагружать 1 млн тонн грузов. Следующая задача – приведение структуры вертикали грузовых перевозок к прозрачному, честному, понятному и эффективному механизму", – отметил директор по коммерческой работе и логистике "Укрзалізниці".

Иракли Эзугбая сообщил, что основой указанной структурой станет вновь грузовой перевозчик UZ Cargo, дополнительным функционалом – Центр транспортного сервиса "Лиски", Рефрижераторная вагонная компания и Центр транспортной логистики. Другие активы будут отнесены к инфраструктурной вертикали, как это продиктовано успешным международным опытом.

"Экосистема грузовых перевозок одинакова во всем мире. Мы считаем, что "Укрзалізниця" должна стать частью экосистемы, а не изобретать велосипед, который везет нас в обратном направлении – к долгам и упадку. В конце концов мы построим понятный прозрачный бизнес с упрощенными процедурами для всех клиентов и партнеров, чтобы везти быстрее, больше и лучше", – резюмировал он.