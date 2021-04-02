В Украине выросли цены на мясо и молоко из-за снижения НДС для олигарха Веревского: производители требуют справедливости

В Украине пять крупных агрокомпаний "МК РИАЛ", "Агро-Инвест", "ТД Лембергмит", "Рома" и "Буринский молокозавод" обратились к главе комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с требованием отменить закон №3656 или найти механизм компенсации его пагубных действий.

Письмо предприятий опубликовал на своей странице в Telegram сам Гетманцев. Как говорится в документе, из-за снижения НДС с 20% до 14 для отдельных аграрных сырьевых компаний тот бизнес, который занимается переработкой и производство готовой продукции, вынужден фактически платить НДС по завышенной ставке в 26%.

Такое новшество приняли под влиянием олигарха Андрея Веревского (владелец компании "Кернел"). Он с одной стороны создал привилегии для его бизнеса, а с другой – ряд проблем. Среди которых:

непредвиденное влияние снижения ставки НДС на поступления в государственный бюджет;

несоответствие норм закона Соглашения про ассоциацию между Украиной и Европейским союзом;

несоответствие принципам сотрудничества с МВФ.

"Закон оказался дискриминационным по отношению к предприятиям перерабатывающих сфер, привел к подорожанию молока, мяса для населения на 6-10%... Уменьшение НДС на свиней, крупный рогатый скот, сырое молоко до 14%, без уменьшения НДС на мясо и молочную продукцию равноценно принуждению населения доплачивать 6% дополнительного НДС в стоимости готовой продукции", – говорится в документе.

Против законопроекта выступила крупнейшая профильная ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса". Не поддержал документ и глава финансового комитета Даниил Гетманцев. Несмотря на это, группа "Довіра", которую связывают с Андреем Веревским, часть "слуг народа" и еще ряд депутатов приняли губительное для украинского бюджета решение.

Законопроект №3656 не только приведет к падению доходов бюджета, но и создаст неравные условия для аграриев внутри страны.

законопроект создаст преференции для отдельных крупных латифундистов, главный из которых Андрей Веревский (группа "Кернел");

бюджет из-за снижения НДС потеряет около 16 млрд грн;

ряд народных депутатов, вероятно, поддержали законопроект в результате влияния со стороны Веревского;

из-за введения такого закона власть фактически признает свое сотрудничество с аграрным олигархом, тем самым подрывая к себе доверие.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.