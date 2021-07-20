В Украине рекордно взлетели цены на автогаз: названа новая стоимость

В Украине 20 июля средняя стоимость сжиженного газа повысилась на 30 коп./л и составляет 16,30 грн/л. Отметим, что это рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости в стране.

Сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, подняла цену в среднем на 75-78 коп./л, до 15,57-15,59 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На WOG автогаз подорожал на 10 коп./л, до 17,38 грн/л. В сетях AMIC и UPG цены подняли на 31 и 38 коп./л, до 16,08 и 16,53 грн/л соответственно.

Ранее сообщалось, что в Украине за выходные (16-19 июля) средняя стоимость сжиженного газа поднялась на 28 коп./л, до 16,00 грн/л. В последний раз она достигала такой отметки в ноябре 2018-го, когда составляла 16,03 грн/л.

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Аналитики Консалтинговой группы "А-95" называют ключевой причиной подорожания рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве областей. Отмечается, что с начала текущего месяца оптовая цена газа возросла на 3 000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, на украинских АЗС цены на дизтопливо и бензин выросли. Так, за неделю стоимость бензина выросла в среднем на 40 копеек, а ДТ подорожало на 18 копеек.