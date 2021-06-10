Украина теряет по 12 млрд в год из-за контрабанды сигарет: какие схемы используют и кто за ними стоит

Украина из-за контрабанды сигарет ежегодно теряет более 12 млрд грн. Эти деньги могли бы пойти на медицину, зарплаты, пенсии. Но вместо этого огромные суммы оседают в карманах нескольких избранных бизнесменов, а остатки распределяются среди коррумпированных чиновников.

О том, как работают схемы и кто может за ними стоять, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как рассказали в Государственной налоговой службе, примерно 50% всех нелегальных сигарет – ТМ Compliment. Это продукция Львовской табачной фабрики. Купить их сигареты по цене почти в два раза ниже, чем в магазинах, можно в интернете. Хотя сам владелец фабрики Григорий Козловский, несмотря на уже не первое обвинение в контрафакте, утверждает, что работает по правилам и платит все налоги.

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Среди нарушителей оказались также сигареты:

Marvel;

Jing Ling;

Lifa;

Strong;

Marshal;

Pull;

Urta;

UT;

Palermo;

Basio.

Доказать причастность к серому рынку могут только правоохранители. Сейчас же можно сопоставить два факта: какая продукция лидирует по контрафакту и кто ее выпускает.

ТМ Compliment

Официальный собственник Григорий Козловский, депутат Львовского областного совета. Местные СМИ выпустили о нем десятки расследований, которые ничем не закончились. По информации OBOZREVATEL, во время рассмотрения вопроса о сером рынке табачных изделий именно Львовский табачный завод обвинили в создании своего собственного метода уклонения от акцизов с помощью надписи "дьюти-фри" (о самой схеме читайте ниже).

ТМ Marvel

Этим торговым домом владеет еще один львовский депутат (на этот раз горсовета) – Алексей Ризник, он же подписант в "Марвел Интернешнл Тобакко групп", а руководитель в этой компании – его партнер Григорий Козловский. Фактически, за торговыми марками, которые являются лидерами по количеству фальсификата, стоят два львовских депутата.

Львовские СМИ Ризника называют "правозащитником", он также является адвокатом. Кстати, в одном из крупных дел он защищал интересы своего партнера, "табачного короля" Козловского.

В 2021 году, как подсчитала компания TNS Kantar, уровень нелегальной торговли сигаретами достиг 12,8%. Такого показателя в истории Украины еще не было. Даже в период президентства Виктора Януковича "тень" составляла всего 9,2%.

В среднем без уплаты акцизов в стране продают 6,5 млрд сигарет (это 325 млн пачек). Даже по самым скромным подсчетам, государственная казна теряет 12 млрд грн ежегодно. И с ростом акцизов эта цифра увеличивается.

Duty Free (54% от всего нелегального рынка)

В аэропортах сигареты могут продавать без уплаты акциза. Но вышеуказанные торговые марки реализовывают товар не только в магазинах Duty Free, но и в других точках внутри страны и акцизы за это не платят.

Схема работает так: на пассажиров "записывают" сигареты без акцизов, сами же они даже не знают о том, что якобы купили целые блоки табачных изделий. Затем сигареты поступают со складов в магазины и распространяются без уплаты акцизов. Так, только за ноябрь-декабрь 2020 года магазины Duty Free в аэропорту "Жуляны" продали пассажирам 530 584 блока сигарет – по 23 блока на каждого человека.

подделывают акцизные марки

В сети сигареты Compliment можно купить по цене всего чуть более 17 грн за пачку. В то же время только налогов с этой же пачки нужно заплатить более 38 грн (акцизный, НДС, по розничной продаже). То есть такие цены возможны только в одном случае: если это контрафакт, за который не уплачены налоги.

"Судебные эксперты проанализировали акцизы на пачках сигарет Marshal, Pull, Palermo, UT. В результате проведенной экспертизы было установлено, что марки акцизного налога изготовлены не на государственном предприятии "Полиграфкомбинат Украина", осуществляющей их официальный выпуск. То есть, являются контрафактными", – рассказали в налоговой.

используют режим транзита

Если сигареты в Украине пребывают в режиме транзита, они могут находится внутри страны без акцизов. Но вместо реального транзита партии табачных изделий просто продают без уплаты налогов.

"Это не самая распространенная схема. Но как это вообще происходит? Наши силовики задерживают, получают поддержку от международных коллег, а потом владельцы такого груза идут в суд и возвращают себе сигареты. Нужно менять закон", – рассказывают собеседники в налоговой.

В Украине всего за несколько лет контрабанда сигарет достигла исторического максимума, в схемах замешена целая цепочка чиновников и бизнесменов. Бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен. При этом большинство схем находится на поверхности и чтобы их прекратить, достаточно всего лишь внести изменения в несколько законов и ужесточить контроль. Профильный парламентский комитет во главе с нардепом Даниилом Гетманцевым на своем уровне проблему уже подняли. Подхватят ли инициативу силовики – покажет время.