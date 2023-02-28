В Украине арестовали 450 авто крупной табачной компании: стало известно название фирмы

В Украине арестовали 450 автомобилей, принадлежащих дистрибьютору табачных изделий. Речь может идти о компании "Тедис Украина", которая является крупнейшим игроком на рынке продаже табака.

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Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ), ссылаясь на соответствующее решение суда. Официально название компании не называется, однако факты указывают на "Тедис":

в сообщении БЭБ говорится о том, что генеральному директору указанного дистрибьютора уже сообщили о подозрении в уклонении от налогов на 270 млн грн;

по данным ГПУ, такое подозрение получил гендиректор "крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине", коим является именно "Тедис";

в "Тедисе" официально комментировали оглашения подозрения гендиректору Тарасу Корнияченко.

Как отмечают в БЭБ, арест 450 легковых авто и микроавтобусов компании инициировали именно ради возмещения бюджетных потерь. Кроме того, следствие подозревает, что эти авто были куплены противоправным путем, а также использовались для транспортировки табачных изделий при их нелегальной продаже.

Детективы также рассказали о схеме, с помощью которой, по данным следствия, компания уклонялась от налогов. "Должностные лица упомянутого общества в 2020-2021 годах документально оформили продажу табачных изделий в адрес ряда предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн. На самом деле, никакой продажи табачных изделий... не осуществлялось", – сообщили в БЭБ.

Детективы заявляют, что в действительности продажа табака велась за наличные, в частности через розничную сеть. Данные о реализации никак не отражались в бухгалтерии и финотчетах фирмы.

"В целях сохранения вещественных доказательств и предотвращения противоправных действий с транспортными средствами, а в дальнейшем обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, детективы БЭБ направили ходатайство об аресте движимого имущества дистрибьютора, которое суд удовлетворил", – подчеркнули в БЭБ.

В "Тедис" в свою очередь уверяют, что действовали и действуют в правовом поле. Компания выражала несогласие с обвинениями ее руководства в уклонении от уплаты налогов, называя подозрение "безосновательным и никоим образом юридически необоснованным".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее при содействии БЭБ в двух областях Украины "накрыли" подпольные табачные фабрики. В результате обысков были изъяты товары, поддельные акцизные марки и линии для их изготовления на 70 млн гривен.

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