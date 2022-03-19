В России цены на технику взлетели: холодильники подорожали на 107%

В России всего за три недели после начала войны против Украины крупная бытовая техника в среднем подорожала на 50%. При этом импортные холодильники подорожали на 105%, а российские – на 57%. Спрос на технику при этом взлетел в 2,3 раза. Запасы быстро исчерпываются, а импортировать новую технику не удается из-за санкций и подорожания доллара.

Как сообщает "РИА Новости", наибольший рост цены и спроса показывает крупная техника для кухни. Например, холодильники российских и белорусских производителей "Бирюса" и "Атлант" подорожали в среднем на 57%. А цена на их немецкий аналог KGV 36NW1AR от Bosch выросла на 105%.

Также значительно подорожали посудомоечные машины и варочные панели (на 48 и 91% соответственно). Спрос россиян на посудомоечные машины увеличился на 108,3%, а на варочные поверхности – на 177,6%. Микроволновые печи выросли в цене на 44% и стали популярнее на 175,2%.

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Средняя цена стиральной машины WLP20265 от Bosch выросла на 86% (с 25 596 рублей до 47 590 рублей), модели F-1096SD3 от LG — на 76% (с 22 044 рублей до 38 854 рублей), IWUB 4085 от Indesit — на 46% (с 15 614 рублей до 22 865 рублей). При этом спрос на стиральные машины вырос на 254,3%. p>Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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