В России обяжут передавать информацию о клиентах ФСБ

Министерство транспорта России разработало законопроект, согласно которому такси будут передавать данные своих информационных систем Федеральной службе безопасности (ФСБ). Соответствующий законопроект уже разработан.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. После принятия документа ФСБ будет иметь автоматизированный доступ к своим информационным системам российским силовикам. Речь идет о "данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси".

Службы заказа легкового такси обяжут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС; платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах). Один из собеседников РБК сообщил, что данный документ согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

Видео дня

По словам представителя Минюста, данный законопроект был на рассмотрении у ведомства. Затем заключение по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертизы направили в Минтранс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы участвуют сотрудники Федеральной службы безопасности России. Их не менее 620 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!