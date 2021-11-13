В Польше сломался поезд 'Укрзалізниці': он вернулся в Киев с одним вагоном. Фото

В пятницу, 12 ноября, в Киев из Варшавы (столицы Польши) прибыл поезд "Укрзалізниці" 67/68 всего с одним вагоном. Это произошло из-за того, что у остальных двух вагонов сломалась тормозная система.

Об этом сообщает Ukraine Rail Monitoring. По данным СМИ, неисправность выявила система польского локомотива Newag – она зафиксировала потерю давления.

Такое состояние тормозов угрожало безопасности поезда, отмечает издание. В польский населенный пункт Дорохуск состав прибыл с опозданием на 25 минут, после того, как в Ягодине у него не сработали тормоза после замены вагонных тележек.

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Два вагона было решено отцепить от поезда и оставить в Польше из-за негерметичности тормозной системы еще 7 ноября. Польские железнодорожники считают, что это стало результатом недостаточно тщательной проверки с украинской стороны.

Напомним, что подобный инцидент ранее случался с поездом Киев – Вена. Тогда от него отцепили один вагон из-за зажима тормозных колодок, а пассажиров перевели на местный поезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мининфраструктуры заявили, что между Украиной и Польшей хотят запустить новые скоростные поезда. Они будут курсировать между столицами – Киевом и Варшавой, скорость движения должны быть не менее 250 км/ч.