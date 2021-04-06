В Кропивницком по программе Зеленского "с нуля" построили современное приемное отделение в областной больнице

В Кировоградской областной больнице завершается строительство отделения экстренной медпомощи по программе президента "Большая стройка".

Приемное отделение готово уже на 93%, сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.

По словам заместителя главы ОГА Валерия Жалдака, уже совсем скоро оно будет готово принимать первых пациентов:

"Это шестое приемное отделение, которое мы создаем в рамках программы "Большая стройка". Полностью новое, возведенное с нуля отделение. На процесс строительства повлияла погода, но подрядчики обещают все наверстать и завершить объект до 20 апреля", – отметил Жалдак.

Заместитель главы ОГА также отметил, что отделение экстренной медпомощи будет обладать большей мощностью и современными возможностями. Теперь пациенты смогут получить все услуги в одном месте: пройти обследование, установить диагноз и получить схему лечения. Для этого в новое отделение закупили современную медтехнику.

"Здесь уже установили компьютерный томограф, на очереди – МРТ. Оборудование закупается за счет государства", – подчеркнул Жалдак.

Согласно плану программы "Большая стройка", на строительство приемного отделения Кировоградской областной больницы было выделено 25 млн гривен.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы президента "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что, согласно плану программы на 2021 год по всей Украине будет создано 177 современных приемных отделений.