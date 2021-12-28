В Киеве подорожает проезд в популярном транспорте: сколько будет стоить поездка

В новогоднюю ночь в Киеве ожидается значительное подорожание проезда в такси. По прогнозам, самая дешевая поездка будет стоить 300 грн.

Об этом Новини.LIVE рассказал глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк. По его словам, цены на такси в Киеве в новогоднюю ночь взлетят на 25-50%.

"Такая практика во всем мире: в новогоднюю ночь цена идет дороже, в Европе точно на 50%. В Киеве будет как всегда, в зависимости от баланса спроса и предложения. Таксисты могут выехать с ценами выше на 25%, а если клиентов будет мало, то они вырастут еще на 25%", – сказал Антонюк.

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Ожидается, что самый дешевый проезд по городу будет стоить минимум 300 грн. А поездка с левого берега в центр обойдется не меньше, чем в 600 грн.

"За эти деньги можно поехать поездом или самолетом в любой уголок Украины, или даже в одну из европейских столиц. Множество авиакомпаний именно на праздники предоставляют для людей безумные скидки", – отмечает издание.

Антонюк утверждает, что скидок в новогоднюю ночь на такси не будет. А вот после праздника снижение стоимости проезда в такси будет возможно.

"Скидок на праздники не будет, так же как и в дни повышенного спроса. Будет только подорожание этих услуг. Скидки будут на такси, когда будет Киев полупустой после Нового года, потому что не будет, кого возить", – подчеркнул он.

Киевские таксисты анонсировали повышение тарифов на свои услуги. Предполагается, что стоимость одного километра проезда поднимается на 4 грн – с 6 до 10 грн для машин эконом-класса. Таким образом, рост тарифа составит 66%.

Подорожание обусловлено необходимостью обеспечения водителям комфортного заработка. Об этом в эфире телеканала "Киев", заявил председатель профсоюза таксистов в Киеве Валентин Голубев.

При этом он подчеркнул: другой причиной грядущего повышения цены является необходимость поддержания автомобилей в надлежащем состоянии. А следовательно, обеспечения безопасности пассажиров.

По словам Голубева, повышению цен на перевозку пассажиров в такси будет предшествовать создание соответствующего законопроекта. Создавать его будет профсоюз совместно с операторами такси.

"Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями как Uber, Bolt, Uklon. И совместно напишем нормальный законопроект", – отметил председатель профсоюза таксистов в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что проезд в общественном транспорте для жителей Киева может подорожать до 12 гривен, а для приезжих – до 20 грн. Окончательную стоимость должны установить после обсуждений. Также в Киеве в начале 2022 года планируют обеспечить оплату проезда наземным транспортом при помощи банковских карт.