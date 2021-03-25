В Кабмине рассказали, как смогут уменьшить налоговую нагрузку в 5 раз
В Министерстве цифровой трансформации рассчитывает, что налоговая система для компаний в "Дія City" поможет уменьшить налоговую нагрузку в пять раз.
Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет "Интерфакс". "У нас на сегодня есть концепция, в которую мы верим и которая поможет создать лучший в мире налоговый режим. Мы посчитали, что налоговая система в "Дія City" поможет уменьшить налоговую нагрузку, если оплачивать налоги "вбелую", в пять раз. Это уникальная возможность для нашей страны, и нам нужно ее качественно реализовать", – сказал он на пресс-конференции.
Ранее он сообщал, что для компаний-резидентов "Дія City" будет действовать налог на доходы физических лиц в размере 5%, плюс 1,5%. Это идет за военный сбор, а налог на прибыль будет заменен налогом на выведенный капитал в размере 9%.
Федоров считает, что благодаря специальному правовому режиму "Дія City" доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут вырасти до $16,5 млрд. Кроме того, планируется увеличить количество рабочих мест в данной отрасли до 450 тыс.
Напомним, в 2021 году украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и машины. Кроме того, отдельно придется заплатить за дополнительные доходы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине в Верховной Раде рассматривают возможность увеличить стоимость международной посылки, за которые не нужно платить налоги, со 150 до 200 евро. При этом даже после изменения правил налогообложение посылок происходит с целым рядом проблем.
Заробитчане обязаны платить налоги в бюджет Украины. Для этого необходимо в налоговой по месту регистрации заполнить декларацию. Ставка для тех стран, с которыми подписано межгосударственное соглашение, составляет разницу между 19,5% и местным налогом.