В Кабмине рассказали, как смогут уменьшить налоговую нагрузку в 5 раз

В Министерстве цифровой трансформации рассчитывает, что налоговая система для компаний в "Дія City" поможет уменьшить налоговую нагрузку в пять раз.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет "Интерфакс". "У нас на сегодня есть концепция, в которую мы верим и которая поможет создать лучший в мире налоговый режим. Мы посчитали, что налоговая система в "Дія City" поможет уменьшить налоговую нагрузку, если оплачивать налоги "вбелую", в пять раз. Это уникальная возможность для нашей страны, и нам нужно ее качественно реализовать", – сказал он на пресс-конференции.

Ранее он сообщал, что для компаний-резидентов "Дія City" будет действовать налог на доходы физических лиц в размере 5%, плюс 1,5%. Это идет за военный сбор, а налог на прибыль будет заменен налогом на выведенный капитал в размере 9%.

Федоров считает, что благодаря специальному правовому режиму "Дія City" доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут вырасти до $16,5 млрд. Кроме того, планируется увеличить количество рабочих мест в данной отрасли до 450 тыс.

Напомним, в 2021 году украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и машины. Кроме того, отдельно придется заплатить за дополнительные доходы.

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