В Германии для домов создали "покрытия" с солнечными батареями, полностью снижающие энергопотребление

В Германии строят специальные сборные секции, смоделированные так, чтобы они точно соответствовали стенам старого жилого дома, как "вторая кожа". Своего рода "крышка" здания служит для значительного снижения энергопотребления здания. В экологическое новшество встроена модульная крыша с солнечными панелями.

Такие секции собирают на немецких гигафабриках, сообщается в блоге BeppeGrillo. В материале говорится, что одно из главных препятствий на пути к энергетическому переходу – "множество старых и неадекватных зданий". Это основной источник выбросов, который нужно "быстро и экономично узаконить".

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Немецкий стартап Ecoworks начинает с 3D-сканирования объекта внутри и снаружи, по сути создавая его цифрового двойника. "С цифровым двойником вы можете автоматизировать планирование, на которое обычно уходят месяцы и много инженеров и архитекторов", – говорит основатель Эмануэль Хайзенберг. При этом с новыми механизмами время планировки значительно сокращается.

Каждый сборный компонент "кожи" здания строится заранее: в панели уже есть окна, вентиляция, системы. "Шапка" здания – модульная крыша со встроенными солнечными панелями.

На преобразование всего здания уходит всего за недели, а не за месяцы и годы (которые нужны, применяя традиционные методы). Хайзенберг ранее пытался поделиться своим видением сборного "покрытия" с различными строительными компаниями, но никто из них его не послушал.

"В основе проблемы лежит вся строительная отрасль, которая инвестирует менее 1% в исследования и разработки", – сказал немецкий предприниматель. Посему он решил основать собственную компанию и разработать максимально автоматизированный процесс.

Компания следила за изменениями в использовании энергии в одном из своих первых проектов – жилом комплексе 1930-х годов в маленьком немецком городке. 12-квартирное здание до реконструкции потребляло 450 киловатт-часов энергии на квадратный метр. Теперь же он производит больше электроэнергии, чем потребляет.

"После вмешательства здание имеет отрицательные выбросы", – говорит Хайзенберг. Бизнесмен прогнозирует, что в период ближайших двух лет здание полностью компенсирует воздействие на окружающую среду, связанное с его строительством и выбросами при производстве солнечных батарей.

Нацеливаясь на грядущее лето, компания работает над 7 новыми проектами и, прежде всего, над расширением своего ассортимента. Только в ФРГ, по данным Немецкого энергетического агентства, более 30 млн квартир нуждаются в ремонте в течение следующих 25 лет.

При этом закон, который планирует ввести ЕС, может "заставить" владельцев самых неэффективных зданий изменить ситуацию за 5 лет. Хайзенберг пытается сотрудничать с правительством для создания стандартных строительных норм и правил.

Искусственный интеллект Ecoworks выбирает наиболее подходящие здания, чтобы нанести на них сборное энергетическое "укрытие". Следующим шагом компании является начало применения такой системы в школах и частных домах, а затем выйти со своим механизмом за пределы Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа исследователей из Стэнфордского университета разработала солнечные батареи, способные производить электричество даже ночью – с помощью системы улавливания тепла. Причем перестраивать панели для этого не нужно, достаточно установить дополнительное устройство. Это серьезный прорыв, ведь использование солнечных электростанций (СЭС) серьезно ограничивается тем, что энергия производится только днем.