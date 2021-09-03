Уже не опасно: когда "Укрзалізниця" вернет поезда в Авдеевку

"Укрзалізниця" (УЗ) полностью восстановит движение поездов в Авдеевку с 4 сентября. С этой даты в обычный график вернутся и все пригородные электрички, и два поезда дальнего следования - №136 / 135 Киев - Авдеевка, №825 / 826 Днепр - Авдеевка.

Билеты на полноценные маршруты поездов уже можно купить в кассах и онлайн-системе на сайте "Укрзалізниці", сообщили в пресс-службе УЗ.

Ограничение на движение поездов вводились из-за обстрела Авдеевки с временно оккупированной территории Донецкой области. Изначально ограничения вводились до 30 августа, однако их срок действия продлили. Поезда до Авдеевки отменяли по соображениям безопасности, объясняла "Укрзалізниця".

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В итоге с 28 августа по 3 сентября включительно поезд Киев - Авдеевка доезжал только до Покровска. Запущенный в этом году поезд Днепр - Авдеевка завершал маршрут на станции Очеретино. До этой же станции следовали пригородные электрички.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время обстрелов утром 28 августа работников железнодорожной станции Авдеевка и пассажиров, которые на тот момент там находились, срочно эвакуировали в укрытие. К счастью, обошлось без жертв среди сотрудников железной дороги и пассажиров.

Напомним, также ранее в сети разоблачили фейк российских пропагандистов о том, что украинские военные якобы обстреляли мирных жителей Донбасса.