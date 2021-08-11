Кондиционеры и умывальники в каждом купе: в сети показали, как выглядят эксклюзивные вагоны поезда Киев-Одесса. Видео

В сети показали условия дополнительного поезда "Укрзалізниці" №287/288 Киев-Одесса. Он составлен из вагонов габаритов RIC, которые обычно используются для заграничных направлений, но сейчас простаивают.

Соответствующий видеообзор опубликовал блогер Олег Васильев на YouTube-канале "Железные магистрали". Отметим, что указанный рейс будет ходить до конца лета по нечетным числам (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Цены на билеты стартуют от 807 гривен. Время отправления из Киева – 0:55, а из Одессы – 13:33.

Видео дня

Блогер рассказал, что вагоны этого поезда более компактные. Из-за этого проходы довольно узкие, а от перрона к поезду – большое расстояние.

Купе подготовлены на двух человек, хотя там есть и третья полка. Чтобы забираться наверх было удобно, есть небольшая лестница.

Особенность – в каждом купе есть умывальник, спрятанный под крышкой столика. Также – откидное сидение возле стола, шкафчик-бар с водой для каждого пассажира и одной розеткой.

Окна затемняются рулонными шторами. В купе есть кондиционер, кнопки вызова проводника и индикации туалетов.

В санузле со стороны нерабочего тамбура есть шланг душа, спрятанный в шкафчике.

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