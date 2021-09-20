"Укрспецэкспорт" за 2 млн гривен планирует отпраздновать 25-летие компании. Документ

Госкомпания "Укрспецэкспорт" решила провести празднование своего 25-летия за 2 млн гривен. Именно на такую сумму был заключен договор с ООО "Риджент хилл" касательно организации и проведения мероприятия.

Соответствующие данные появились в реестре госзакупок ProZorro. На сайте указано, что тендер уже завершен, а все необходимые документы – подписаны. Напомним, что "Укрспецэкспорт" входит в концерн "Укроборонпром" и занимается покупками из-за границы и продажами продукции, а также услуг военного и специального назначения.

Договор, согласно информации ProZorro, был подписан 3 сентября, а срок оказания услуг определен в период с 8 по 9 октября 2021 года. Отметим, что именно 9 октября считается датой основания ведомства. Это произошло в 1996 году.

Видео дня

Как сообщил на своей странице в Facebook Денис Иванеско, праздник якобы будет отмечаться "в крутом ресторане" в центре Киева. "Жаль, ProZorro не публикует заказанный алкоголь", – написал он.

Иванеско указал на тот факт, что прибыль госпредприятия за последние шесть месяцев – 29 млн, из которых 2 млн гривен ушли на банкет. "А доход в прошлом году не достиг и 2 млрд гривен", – указал он.

Компания была создана 25 апреля 2008 года и управляет рестораном Regent Hill, расположенным в Печерском районе столицы Украины. Вероятно, именно там соберутся сотрудники "Укрспецэкспорта".

Занимается "Риджент Хилл" ресторанным обслуживанием и услугами по доставке продуктов питания.

Руководитель организации – Михаил Ларин, учредители – ЧАО "Международная инвестиционная группа" и Максим Погорельский, конечный бенефициар – Марко Дубовой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, департамент социальной политики горсовета Черкасс объявил тендеры на закупку техники для онлайн-совещаний и конференций. Среди товаров – фотоаппарат за 86 тысяч гривен и телевизор за 50 тысяч.