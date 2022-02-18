Украина может полностью перейти на собственный бензин – для увеличения энергонезависимомти

У Украины есть все возможности для того, чтобы полностью обеспечить свои потребности в бензине собственными силами – и увеличить таким образом свою энергонезависимость. В экспертной среде утверждают: мощностей единственного действующего в Украине нефтеперерабатывающего завода для этого хватит.

Об этом рассказал УНИАН эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип. При этом он подчеркнул: Украина давно должна была идти в направлении наращивания собственного производства топлива.

"У нас как минимум два нефтеперерабатывающих завода, которые стоят без работы, поддаются модернизации. Уже за три года мы почувствуем экономический эффект", – отметил он.

В то же время, по словам эксперта, ситуация с дизелем гораздо сложнее. Ведь в Украине его потребляют в три раза больше, чем бензина.

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Так ли это важно

В начале февраля 2022 года Беларусь заблокировала поставки автомобильного топлива из Литвы в Украину. В связи с этим важно понимать, что в 2021 году эта страна поставила Украине:

дизтоплива – 691,4 тыс. тонн (9% от общего объема);

бензина – 262,2 тыс. тонн (11% от общего объема).

Тем не менее, в польской компании Orlen уже заявили ,что намерены перевозить нефтепродукты своего НПЗ в Литве на Украину через территорию Польши. "Поставки топлива на Украину обеспечены", – заверил президент Orlen Даниэль Обайтек.

В то же время, по словам эксперта топливного рынка Леонида Косянчука, изменение маршрута приведет к повышению затрат на транспортировку топлива. Однако за счет чего их будут покрывать – пока неизвестно. Вариантов же для этого – два:

включать затраты на перевозку в цену;

понижать маржинальность (разница между себестоимостью товара и ценой, по которой его продают).

Т.е., переход Украины на потребление исключительно своего бензина с одной стороны, помог бы решить эту проблему с гораздо большей выгодой. А с другой – сделал бы невозможным ее повторение в будущем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: несмотря на то, что стоимость нефти марки Brent утром 14 февраля впервые с 1 октября 2014 года превысила отметку в 96 долларов за баррель, в экспертной среде уверены: на цену на автотопливо здесь и сейчас это не повлияет. Последствия нынешнего подорожания нефти украинцы могут ощутить только к лету.