Цены на железную руду в Китае рухнули на 16,5% за неделю: в чем причина
Цена на железную руду в Китае по сравнению с предыдущей неделей рухнула на 16,5%. Так, 17 сентября январские фьючерсы на руду на Даляньской товарной бирже завершили торги на отметке $97,4/т (629 китайских юаней).
Об этом пишет gmk.center. Для сравнения, 10 сентября стоимость фьючерсов на руду по итогам торгов была на отметке $113,8/т (732,5 китайских юаней).
Как пишет издание, минимальный показатель торгов был зафиксирован 16 сентября – $103,86/т (670,5 китайских юаней), а максимальный – 14 сентября на отметке $110,13/т (711 китайских юаней).
Консалтинговая компания Kallanish отмечает, что рост рынка недвижимости в Китае, как основного потребителя стали, продолжает замедляться, сказано в материале.
"С другой стороны, приближение крайнего срока выплаты по облигациям компании по недвижимости Evergrande вызывает дополнительное беспокойство среди участников рынка, поскольку компания ранее заявила об отсутствии средств для погашения облигаций", – говорится в статье.
Ожидается, что тенденция сокращения запасов руды в китайских портах, которая наблюдалась на предыдущей неделе, не сохранится из-за поставок из Австралии и Бразилии.
Вместе с тем, правительственные ограничения производства стали в Китае означают возможное дальнейшее снижение цен на железную руду, несмотря на ожидаемое сезонное восстановление спроса на сталь.
Как отмечается, Пекин намерен сократить выбросы СО2 в сталелитейной промышленности, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Ожидается, что производство стали будет ограниченным до 2022 года в преддверии Зимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр.
Китай – крупнейший импортер железной руды в мире. По данным 2020 года страна нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 9,5%, до 1,17 млрд т.