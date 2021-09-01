Цены на яблоки в Украине рекордно упали: названы причины

В Украине яблоки на рынках подешевели более чем на треть. Таким образом, фрукты установили рекорд по снижению цены.

"Год однозначно является благоприятным для яблонь. В этом году ниже цены по сравнению с прошлым годом. Фрукты подешевели на 35-40%", – заявил экономист Олег Пендзин. Об этом сообщает "Агроцентр".

В частности, в 2020 году стоимость яблок в среднем по Украине составляла 26-27 гривен за килограмм. В этом году – она упала до отметки 16-17 гривен за килограмм.

"Посодействовал уменьшению цены на яблоки хороший урожай. Поэтому на украинском рынке преобладает отечественный продукт. Сейчас цена наиболее выгодна", – отметил Пендзин.

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Однако, по его словам, после первых холодов яблоки начнут постепенно дорожать.

Напомним, осенью в Украине вероятнее всего подорожают молоко и молочные продукты. Одна из причин – в этот период года уменьшаются надои молока, что и влияет на цену.

Стоимость продуктов может повыситься частично из-за инфляции. Кроме того, если в страну поступают импортные продукты, то их цена не может быть ниже, чем на внешних рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость сахара в Украине на 10-20% выше, чем в странах Европейского Союза. Главная причина – дефицит, возникший на рынке сахара в 2021-м по причине сокращения объемов производства на 34%.