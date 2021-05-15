Цена на газ взлетела до рекордной с 2018-го отметки

Цена на газ в Европе достигла максимального с сентября 2018 года значения. В Нидерландах тысячу кубометров продают за 342 доллара.

Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает издание Интерфакс. Цена на газ растет вслед за европейскими ценами на выбросы СО2, которые обновляют рекорды стоимости день ото дня.

Стоимость газа с поставкой на хабе TTF в Нидерландах выросла до 34 доллара2 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 26 сентября 2018 года.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 246 долларов за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Отметим, что после подорожания газа в Европе также растут цены и в Украине. Поставщики импортируют голубое топливо, а после продают его населению.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.