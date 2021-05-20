Цена на газ в Европе упала после рекордного роста

Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $290 за тысячу кубометров. Данная котировка является минимальным значением цены за май 2021 года.

До этого стоимость голубого топлива достигла 2,5-летнего максимума в $342. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее перешли к снижению цены в Азии – июльский фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM упал до $338 за тысячу кубометров с $373 по итогам торгов.

В то же время на европейском рынке произошел обвал главного энергетического индикатора – стоимость эмиссии углекислого газа. Цена европейских квот на эмиссии углерода упала с исторического рекорда выше 56 евро за тонну в конце прошлой недели до 50 евро.

"Стоимость выбросов CO2 в настоящее время обусловлена растущими экологическими целями во всем мире. В то время как природный газ является единственным доступным, пригодным и относительно чистым ископаемым топливом, которое может заменить "грязное" использование угля, показатели выбросов CO2 служат хорошим показателем спотовых цен на газ в Европе", – отметили аналитики VTB Capital.

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что годовой тариф на газ для большинства граждан Украины будет составлять 8 тысяч гривен за тысячу кубометров, а также почти 2 тысячи гривен за транспортировку.

"Незначительная часть поставщиков газа предложила более высокие цены: от 12 до 15 тысяч гривен. Уже этим компаниям "Нафтогаз Украины" направил свои предложения, чтобы эти компании, которые имеют более дорогой газ, покупали у "Нафтогаза" дешевле, то есть за 7,96", – сообщил Корольчук.