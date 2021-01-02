Цена биткоина побила новый рекорд

Курс главной криптовалюты мира биткоина (Bitcoin) 2 января составил 31 тысячу долларов, что оказалось рекордным значением валюты.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржы Coindesk. Отмечается, что по состоянию на 17:30 по украинскому времени, стоимость одного биткоина составила 31 411 66 долларов.

Прошлый исторический максимум цены в 24 тысячи долларов был зафиксирован 20 декабря. Отметку в 20 тысяч долларов биткоин преодолел 16 декабря. Еще в марте этого года Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, но с тех пор он стабильно растет.

Отметим, издание Coinlife со ссылкой на аналитика ChartsBTC спрогнозировало, что курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь от 11,5 тысяч до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт отмечает, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемию коронавируса в мире отменили крупные форумы в криптовалютном мире, что не могло не сказаться на настроениях энтузиастов и привело к падению всего рынка.