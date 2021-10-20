Тимошенко: вытаскивать страну из энергетической ловушки надо немедленно, действуя по плану "Батькивщины"

Времени для исправления ситуации в энергетике остается мало, но выход есть – если действовать быстро, по плану действий, представленным партией "Батьківщина". Так, предложенное политсилой введение чрезвычайного положения в энергетике уже поддержала Федерация работодателей Украины.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде. Она отметила, что работодатели требуют от парламента немедленно принять постановление об определении текущей ситуации на рынке энергоносителей чрезвычайной ситуацией, в соответствии с законом о рынке природного газа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Как это делают в странах Европейского Союза по рекомендациям Еврокомиссии – предусмотрев уменьшение налогов, прямые дотации, компенсации для отдельных отраслей экономики", – отметила Тимошенко.

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Лидер "Батьківщини" возмутились тем, что правительство и парламент не спешат с принятием крайне нужных для людей и экономики решений, а проект бюджета на 2021 год вообще не предусматривает средств для поддержки граждан и защиты промышленности от энергетического кризиса.

"Мы не должны терять ни минуты. Уже сегодня часть людей Украины не получает тепло. Ковпаковский район города Сумы – а это 80 000 человек – просто отключили от снабжения. И так происходит по всей стране", – подчеркнула Тимошенко.

"Не думайте, что это завершится без последствий, – обратилась Председатель партии к власти. – Надо действовать. И делать это немедленно!"

Напомним, во время Согласительного совета Юлия Тимошенко представила разработанный "Батьківщиною" план преодоления энергетического кризиса, который предусматривает введение чрезвычайного положения в энергетике, прекращение экспорта природного газа из Украины, устранение посредников между добычей и облгазами и принятие законопроекта "Батькивщины" о направлении дешевого газа собственной добычи на потребности населения.