Табачный монополист в суде оспорил самый крупный в истории Украины штраф Антимонопольного комитета

Табачная компания "Тедис" в Верховном суде выиграла дело о жалобе на рекордный штраф Антимонопольного комитета в 3,4 млрд грн.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании, решение окончательное и обжалованию не подлежит. Согласно ему, Верховный суд отменил решения первой и апелляционный инстанции, принятые в пользу АМКУ в части "Тедис Украина".

В чем суть дела "Тедиса"

АМКУ обратил внимание на компанию-монополиста еще в 2016 году. Тогда Антимонопольный комитет выдвинул громкие обвинения против "Тедис Украина".

"В 2011–2012 годах четыре производители сигарет сократили количество прямых контрактов с дистрибьюторами из нескольких десятков к одному общему – Tedis Ukraine. Как следствие, в 2013 году последний стал монополистом на рынке с долей 99,43%. В общем сумма штрафов по указанному делу достигла 6,5 млрд грн", – заявил Антимонопольный комитет.

Участники дела:

"Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" (должен уплатить 370 млн грн штрафа) совместно с "Филип Моррис Украина" (810 млн грн) "Джей Ти Интернешнл Украина" (430 млн грн) совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (490 млн грн) "Империал Тобакко Продакшн Украина" (170 млн грн) совместно с "Империал Тобакко Юкрейн" (290 млн грн) "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" (80 млн грн) совместно с "А/Т табачная компания "В.А.Т. – Прилуки" (450 млн грн) Дистрибьютор Tedis Ukraine (3,4 млрд грн).

Стоит отметить, что из указанных 6,5 млрд грн штрафов 3,4 млрд должен заплатить в госбюджет непосредственно сам Tedis. Штраф был наложен еще в ноябре 2019 года. Прошел год, а Tedis штраф не оплатил. Стоит отметить, что это самый большой штраф в истории Украины.

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