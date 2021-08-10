США ввели санкции против трех компаний из РФ: заявление Госдепартамента

Американское правительство ввело санкции против трех компаний из России. Так, ограничения введены в рамках закона, который запрещает распространение оружия массового уничтожения из Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Об этом говорится в документе Государственного департамента США. Санкции были введены против следующих компаний: ООО "Азия-Инвест", Charter Green Light Moscow (CGLM) и ООО "НПП Пульсар".

Это решение вступило в силу еще 29 июля. Отметим, что эти ограничения будут действовать два года.

Документ запрещает торговать или заключать контракты с этими российскими компаниями, а также оказывать им помощь. Меры осуществляются соответствующими ведомствами и правительством Соединенных Штатов.

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Напомним, ранее США ввели новые санкции против Беларуси. В частности, под ограничительные меры попал Олимпийский комитет страны. Американский президент Джо Байден подчеркнул, что белорусский режим несет угрозу национальной безопасности его страны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Китае ответили Соединенным Штатам Америки на санкции относительно китайских чиновников в Гонконге. Так, в Поднебесной решили ввести зеркальные ограничительные меры относительно американцев: речь идет как о частных лицах, так и об организациях.