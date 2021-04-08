СНБО готовит новый "черный список": под угрозой друг экс-главы налоговой Верланова

Пока бывший глава налоговой Сергей Верланов обустраивается в Германии, его давний друг и, как утверждают в своих расследованиях СМИ, сообщник Василий Костюк рискует попасть в новый санкционный список СНБО.

Так, 9 апреля якобы введут санкции против тех, кто занимается отмыванием НДС. В списке, который опубликовал и вскоре удалил telegram-канал журналиста Евгения Плинского "Грязные игры", есть адвокат и "схемщик" из Львова Костюк ("Вася Львовский").

Следы Костюка прослеживаются и в период, когда Верланов руководил налоговой:

Верланов назначил руководителем Киевской налоговой Ореста Витыка, который ранее работал в родном регионе Костюка и который, как утверждают СМИ , связан с ним целым рядом схем;

при правлении Верланова схема Костюка продолжала разрастаться, его подозревают в отмывании НДС на миллиарды гривен;

Верланова и Костюка связывает многолетняя дружба.

Костюк – известный адвокат и предприниматель, которого уже много лет публично обвиняют в многомиллиардных скрутках НДС. Генерал-майор налоговой полиции Юрий Атаманюк в интервью "Гордону" назвал Костюка организатором целой преступной группы, которая с оборотом 25 млрд грн имеет доход в размере около 2,5 млрд грн.

Если оценки налоговика хотя бы приблизительно соответствует действительности, Костюк – гривневый миллиардер. "Появилась одна всем известная маленькая площадка... Это львовский конвертационный центр. Его владелец – Василий Костюк", – рассказывает генерал.

Василия Костюка в СМИ также называют "другом детства" Сергея Верланова. Тому есть и косвенные подтверждения – они оба в 2003 году получили дипломы по специальности "правоведения" ЛНУ им. Ивана Франко. Однокурсники продолжили общаться и после выпуска.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список предприятий, из которых якобы состоит конвертационный центр Костюка. Львиная доля этих компаний уже попадала в скандалы. Именно этот список экс-министр финансов Игорь Уманский передал силовикам с заявлением о масштабном уклонении от уплаты налогов с помощью схем.

Например, "Эрика ЛТД" фигурировала в деле касательно незаконного производства сигарет и их легализации без уплаты акциза (речь идет о Львовской табачной фабрике). Теневой рынок сигарет растет с каждым годом, а его ушлые участники очень быстро превращаются в миллионеров.

Василий Костюк умеет вкладываться в "своих людей". Он отправлял перспективных сотрудников на платное обучение в лучшие вузы, лоббировал свое окружение на "высокие" должности в силовые органы. Как утверждают СМИ, Верланов был одной из таких инвестиций.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов. Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".