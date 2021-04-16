Smart Holding и Dragon Capital закрыли сделку по продаже Unex Bank

Компании Smart Holding и Dragon Capital закрыли сделку купли-продажи 100% акций АТ "Юнекс Банк".

Как передает пресс-служба Smart Holding, договор был подписан в декабре 2020 года.

Генеральный директор Smart Holding Алексей Пертин отметил, что компания стремится максимально эффективно работать с инвестиционным портфелем.

"В данной сделке наилучшим образом сошлись наши интересы и интересы наших партеров. Мы благодарны Dragon Capital за слаженную совместную работу по подготовке и закрытию сделки. Уверен, что UnexBank продолжит свое успешное развитие", – сказал он.

Сторонами договора выступили: от Smart Holding – компания Withine Investments LTD (Кипр), от Dragon Capital – Dragon Capital Investments Limited (Кипр), участвующая в сделке вместе с Иваном Свитеком. Сумма сделки не разглашается.

Справка

Smart Holding – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Интересы Smart Holding сосредоточены в отраслях, которые являются ключевыми для экономики страны. Предприятия Smart Holding инвестируют в объекты сферы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, энергетики, судостроения и недвижимости.

Withine Investments LTD (Кипр) владела 100% акций АТ "ЮНЕКС БАНК". В свою очередь, 100% акций Withine Investments принадлежит Smart Investments (CY) LTD. Собственником Smart Investments является Вадим Новинский.

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания была основана в 2000 году в Киеве и имеет успешный 20-летний опыт прямых инвестиций в Украине.