Ситуация на контроле: отключенный блок Приднепровской ТЭС компенсируют мощностями Криворожской станции

Для компенсации отключенного блока №9 Приднепровской ТЭС включат корпуса блока №5 Криворожской теплоэлектростанции. Это не повлияло на энергоснабжение региона, отключения потребителей нет.

Об этом говорится на странице ДТЭК Приднепровская ТЭС в сети Facebook. На предприятии сообщили, что сегодня на Приднепровской ТЭС был отключен от сети единственный работающий блок №9 из-за свища на поверхности нагрева котла.

На станции отметили, что энергетики оперативно начали ремонтные работы для устранения причин сбоя и восстановления работы станции. Сейчас на запланированном среднем ремонте находится 10-й энергоблок.

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"Отключение энергоблока №9 ДТЭК Приднепровской ТЭС не повлияло на энергоснабжение региона. Отключения потребителей нет. Для компенсации мощностей и обеспечения стабильной работы энергосистемы, ДТЭК Энерго планирует включить корпуса блока №5 на Криворожской ТЭС", – отметили на станции.

Там также заверили, что держат ситуацию на контроле и синхронизируют свои действия с НЭК "Укрэнерго".