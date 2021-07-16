Штраф "Новой почты" на 325 миллионов отменят: заявление главы Госпотребслужбы

По итогам проверки действий должностных лиц Госпотребслужбы в Харьковской области было рекомендовано отменить штраф в размере более 325 млн грн, наложенный на украинскую компанию "Новая почта". Отмечается, что при применении штрафных санкций за нарушение требований законодательства не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.

Об этом сообщила глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая в Facebook. "Комиссия, созданная по моему приказу, для проведения проверки действий должностных лиц Госпотребслужбы в Харьковской области, установила: при осуществлении внеплановых мероприятий государственного контроля были допущены процессуальные нарушения", – указала она.

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Также она отметила, что фактически штраф не просто отменили. "Сделаны серьезные выводы, которые будут положены в основу новых законодательных норм. Мы хотим сделать невозможным вынесение отдельными чиновниками неадекватных штрафов по своему усмотрению", – добавила Магалецкая.

Ранее Госпродпотребслужба в Харьковской области наложила на "Новую почту" штраф на сумму 325,85 млн грн. Представители ведомства приходили с проверками в одно из отделений. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 грн.

Напомним, "Новая почта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области из-за штрафа на сумму 325,85 млн грн. Компания расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государством своих полномочий и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на "Новой почте" уничтожили посылку украинца стоимостью $2800. Тот заказал курьерскую доставку клиенту более 300 моделей самолетов.