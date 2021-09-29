Коллекционное вино "подвинуло" сумки Hermès: эксперты назвали самые доходные инвестиции в роскошь

Самой доходной инвестицией в роскошь за год признали коллекционное вино, а второе и третье места за часами и классическими автомобилями. При этом годом ранее лидерами рейтинга были редкие бутылки Scotch и сумки Hermès.

Соответствующие данные были опубликованы в Рейтинге инвестиционной привлекательности предметов роскоши Knight Frank (KFLII) за июнь прошлого года – июнь 2021-го. Отмечается, что цены на вино инвестиционного класса за этот период выросли на 13%, на часы – на 5%, а на авто – на 4%.

Эксперт KFLII Ник Мартин, который коллекционирует вина, отметил: большой интерес у инвесторов привлекают особые урожаи, как Бордо 1996 и 2000 годов, у которых выгодное соотношение цены и качества.

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Что касается рынка часов, что среди активов по прежнему популярны спортивные модели Rolex. Эксперт в этой сфере Себастьян Дути из компании Art Market Research указал: наиболее заметный рост цен в последние месяцы произошел на самые редкие и необычные модели от французской компании Cartier.

Практически на одном уровне с часами в рейтинге оказались классические машины (разрыв между ними – всего 1%). К примеру, британский спорткар McLaren F1 был продан в этом году почти за 20 млн долларов.

Участник KFLII Энди Симпсон в то же время считает: падение Scotch и Hermès в рейтинге, скорее всего, временное, поскольку за последние полгода стоимость этих активов снова растет.

Добавим, что за последние 10 лет больше всего в цене добавили именно редкие экземпляры виски (483%), далее идут старые модели авто (180%) и винтажные сумки (122%).

Как писал OBOZREVATEL, в этом году английская компания Rolls-Royce Motor Cars представила уникальный Phantom Oribe – спроектированный и созданный вручную автомобиль. Эта машина появилась в коллаборации с домом моды Hermès.