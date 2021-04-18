Россию могут отключить от SWIFT: назван сокрушительный ущерб
Из-за возможного запрета SWIFT в России, как говорит ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, страна-агрессор может потерять до 5% ВВП в год, ведь подобные санкции выбросят ее из некоторых рынков.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Это приведет к тому, что все транзакции России будут замедлены, а некоторые – просто невозможны. К примеру, под угрозой окажутся биржевые транзакции, потому что там скорость – главный критерий той или иной операции. Для России также будут недоступны спотовые рынки. Поскольку она получает основные доходы от продажи энергоресурсов, это ударит существенно. Отключение SWIFT так же выбьет Россию с некоторых других рынков, к примеру, с рынка нефти, или даже зерна", – говорит экономист.
SWIFT – это международная межбанковская система передачи данных, которая позволяет совершать финансовые операции по всему миру в максимально короткие строки. Она дает возможность, условно, делать за один день те транзакции, на которые без нее нужно 3-4 дня. Потеря доступа к SWIFT затруднит денежные переводы. Это поставит под угрозу все внешнеэкономические операции РФ, выполнение внешних контрактов.
Сейчас Россия разрабатывает свою систему передачи финансовых сообщений. Но ориентирована она на внутрироссийский рынок и проблемы международной торговли не решает.
Савченко допускает, что даже в случае отключения от SWIFT со временем Россия сможет найти выход и адаптироваться к новым условиям торговли. Но в любом случае она потеряет рынки и понесет дополнительные транзакционные потери.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Леонид Кравчук назвал планом "Б" по Донбассу отключение России от международных платежных систем.
Позже в Госдуме РФ ответили на предложение Кравчука отключить Россию от SWIFT
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Ранее Кравчук заявил, что именно прекращение войны на Донбассе будет первым пунктом плана Украины для ТКГ. Лишь после его выполнения можно будет говорить о выборах и восстановлении экономики.
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