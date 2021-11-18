Россия уменьшила поставки в Европу через Беларусь: сколько теперь стоит газ

Поставки природного газа из РФ в Германию по газопроводу "Ямал-Европа", который идет через Беларусь, 18 ноября снизились, показали данные Gascade. При этом цены на газ в регионе упали, несмотря на сохраняющуюся неопределенность по поводу российских поставок этой зимой. Стоимость сейчас составляет $1125 за 1 тыс. куб. м.

Потоки по трубопроводу в точке измерения "Мальнов" на границе с Польшей были на уровне чуть ниже 11,8 млн кВт-ч по сравнению с примерно 12,3 млн кВт-ч, которые были зафиксированы 17 ноября. Об этом говорится в материале Reuters.

Отметим, на текущей неделе цены на газ выросли после того, как немецкий регулятор приостановил процесс сертификации "Северного потока-2". Решение может отложить ввод в эксплуатацию до весны 2022-го. В то же время в Кремле отказались комментировать конкретные сроки.

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"Никто не может и не должен прерывать работу регулятора. Компания выполняет все бюрократические формальности, чтобы завершить процесс сертификации", – заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Юристы отмечают, что создание компании с ограниченной ответственностью в Германии, как это требуется сейчас, может занять несколько недель. Или даже больше, если, например, необходимо получить документы или доказательства в форматах, предписанных немецким законодательством о регистрации компаний.

Сейчас стоимость топлива в Европе составляет $1125 за 1 тыс. куб. м (94,3 евро/МВт*ч). Об свидетельствуют данные энергетической биржи ICE.

Ранее немецкий регулятор принял решение допустить к процессу сертификации Украину. Речь идет о госкомпаниях НАК "Нафтогаз" и "ОГТС" ("Оператор газотранспортной системы Украины").

При этом 16 ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", решив, что компания-оператор газопровода должна быть зарегистрирована в ФРГ. В "Нафтогазе" заявили, что таким образом "Газпром" прибегает к "юридическим трюкам".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германии нужно отказаться от российского "Северного потока-2". Он отметил, что если новым канцлером ФРГ станет Олаф Шольц, по телефонному разговору он предложит ему работать во имя мира и "не давать Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы".