Российские хакеры могут атаковать украинцев 9 мая: озвучены важные правила

Российские хакеры могут увеличить свою активность 9 мая. Доступ к смартфону или компьютеру може позволить не только получить доступ к банковскому счету, но и создаст возможность распространять фейковую информацию от имени своей жертвы.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы связи и защиты информации. "Обычно накануне и во время праздников у российских хакеров обострение. Они используют такие периоды для усиления кибератак. В зоне риска не только государственные учреждения и критическая инфраструктура", – отмечают в ведомстве.

Пострадать могут и простые украинцы. Чтобы защитить себя, эксперты ведомства советуют:

поменять пароль во всех сервисах (использовать комбинацию букв и цифр, на всех устройствах должны быть разные пароль);

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проверить в настройках безопасности браузера, скомпрометированы ли ваши пароли (в Google Chrome это Настройка – Конфиденциальность и безопасность);

завести отдельную почту, которую будете оставлять "для рассылок" и других сообщений:

удалить все сломанные программы, особенно если они были загружены с российских сайтов, торрентов и т.п.

установите двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, почте, других сервисах, чтобы знать, когда кто-нибудь будет пытаться зайти в ваш аккаунт

не открывать сообщения от незнакомцев, не переходите по ссылкам, не пересылайте другим ссылкам от незнакомцев, содержащих призывы к действию (перейти по ссылке, загрузить файл, предоставить номер карты, телефон, ввести пароль от почты и т.д.)

доверяйте только проверенным источникам:

не открывайте письма на почте о розыгрышах, выигрышах, государственной помощи и других обещаниях чего-то бесплатного

проверьте, на каких устройствах работают ваши аккаунты в соцсетях, почта, мессенджер. Это можно сделать в настройках безопасности и конфиденциальности.

установите антивирус на смартфон и компьютер

срочно сообщите о кибератаке, если вас сломали: [email protected]

Как ранее писал OBOZREVATEL, клиентка ПриватБанка лишилась всех средств со своих карт: мошенники украли личные деньги, а также сняли деньги с кредитки. Теперь же банк начисляет проценты на кредитные средства, которые сняли со счета.