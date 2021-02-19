РФ игнорирует технические требования и хочет запустить 'Северный поток-2' к госпразднику – разведка

В РФ хотят завершить строительство газопровода "Северный поток-2" ко дню России – 12 июня. Кроме того, РФ пренебрегает экологическими ограничениями во время достройки трубопровода.

Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины. "Как известно, Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода "ударными темпами". На глубинах 65-70 м труба укладывается вдвое быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением – как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив его к празднику дня России – 12 июня", – говорится в сообщении.

Сообщается, что реализация РФ проекта "Северный поток-2" не только угрожает энергетической безопасности европейских стран, но и может повлиять на равновесие в экосистеме Балтийского моря. Россия пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветки "Б".

Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической датской зоне. Отмечается, что на протяжении последних нескольких месяцев суда "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких водах через зону зимовки птиц. Движение судов по этой территории запрещено.

Напомним, баржа-трубоукладчик "Фортуна" вышла на темп работ, который позволит ей завершить достройку участка в водах Дании одной нитки газопровода "Северный поток-2" до конца апреля. Всю нитку могут достроить до конца весны. С начала возобновления работ баржа уложила в датских водах более двух километров газопровода из 49.

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