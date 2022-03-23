В Renault уверяют, что возобновляют работу в России только на 3 дня

Французский автопроизводитель Renault, возобновивший 22 марта производство на своем московском заводе, собирается осуществлять его только на протяжении 3 дней. После этого, обещают в компании, производство снова будет заморожено.

Об этом сообщает CNN. "Renault Russia подтвердила перезапуск производства в понедельник, но только на три дня", – приводят журналисты слова пресс-секретаря корпорации Ри Ямане.

При этом, подчеркивается, в Renault не стали объяснять причины этого решения. "Ямане отказалась предоставить более подробную информацию, почему компания возобновляет производство только на три дня", – говорится в сообщении.

В прошлом месяце Renault приостановил производство на своих российских заводах, сославшись на логистические проблемы, связанные с вторжением РФ в Украину. Однако 21 марта корпорация заявила о возобновлении производства – при поддержке французского правительства, которое является его основным акционером.

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Напомним, что Renault владеет контрольным пакетом акций "АвтоВАЗ" с 2016 года, после того, как в 2007 году впервые инвестировала в быстрорастущий рынок. На российских предприятиях компании работают порядка 40 тысяч человек. В 2021 году "АвтоВАЗ" продал 350 тыс. автомобилей, получив прибыль до налогообложения для Renault в размере 186 млн евро, или около 12% его годовой выручки.

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