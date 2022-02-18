Работа без опыта: кого ищут работодатели в Украине и на что соглашаются студенты

В Украине без опыта работы предлагают вакансии с заработной платой 12-15 тыс. грн. Чаще всего таких сотрудников ищут в сферах гостинично-ресторанного бизнеса и торговли. Самые высокие заплаты готовы платить за полный рабочий день, но при этом молодые люди ищут вакансии с частичной занятостью и гибким графиком.

При этом количество вакансий разнится в зависимости от города – больше всего вариантов для студентов и других неопытных сотрудников предлагают в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре. В целом насчитывается около 4 тыс. таких вакансий, рассказали рекрутинговые специалисты из компании Jooble.

По их данным, студентам чаще всего предлагают работу на таких позициях:

кассир (зарплата в среднем от 12 тыс. грн);

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официант (от 13 тыс. грн);

продавец-консультант (от 15 тыс. грн).

"Наибольшую зарплату работодатели согласны платить за полный рабочий день, но спросом у молодежи пользуются вакансии с гибким графиком или частичной занятостью. В первую очередь это связано с необходимостью совмещать работу и обучение", – объясняют специалисты.

Они подсчитали, что популярность вакансий с гибким графиком за 2021 год выросла на 22%. При этом 70% студентов ищут именно такие предложения.

При этом, как отмечала ранее Елена Кирильевнина, львиная доля сотрудников на таких вакансиях постоянно находится в пассивном поиске работы. То есть у них уже есть работа, но готовы ее поменять, если предложат на 1000-1500 грн больше.

Отметим, в целом размер зарплаты зависит от сферы, компетенции сотрудника, а также города. К примеру, средняя зарплата в столице может быть в два раза выше, чем в небольшом населенном пункте.

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