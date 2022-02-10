Прятались от налоговой и оформляли элитные квартиры на родственников: риелтор разоблачила подружек-чиновниц из АМКУ

Замглавы Антимонопольного комитета (АМКУ) Анжелика Коноплянко и директора департамента расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла АМКУ Юлия Янова покупали квартиры в Киеве по заниженной вдвое стоимости. При этом расчеты велись за наличные доллары, а жилье оформлялось на третьих лиц – такие схемы обычно используются для того, чтобы скрыть от налоговой реальные доходы.

Об этом рассказала в Facebook риелтор Татьяна Ганзюк. Она решила разоблачить чиновниц после того, как они не заплатили ей комиссионные.

История, как рассказывает риелтор, началась летом 2021 года. Тогда Юлия Янова решила купить квартиру в ЖК "Венеция" (Киев, Голосеевский район). Стоимость квартиры, согласно документам, составила $47 710. Однако в реальности за нее отдали $85 000 – наличными долларами.

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"Забавными выглядели комментарии Юлии касательно ненадобности проверки наличных, поскольку заработную плату она получает в долларах. Юлии очень не хотелось проводить сделку через банк в связи с тем, что она является госслужащим, что выглядело абсурдным, поскольку квартиру она оформляла на родителей. После сделки Юлия порвала свой предварительный договор, и попросила меня сделать тоже самое у нее на глазах", – рассказала риелтор.

Квартиру оформили на отца Яновой. При этом, по словам Ганзюк, изначально Янова вела себя так, будто покупает квартиру для себя – рассуждала, какой сделает ремонт, какую поставит мебель.

"Мы отправились к нотариусу заключать предварительный договор с сумой предоплаты $2000. Только тогда Юлия впервые озвучила пожелание оформлять сделку по покупке квартиры на своих родителей", – отметила риелтор.

Но на этом странности не закончились. После заключения сделки Янова попросила у Ганзюк помощи в покупке квартиры для Анжелики Коноплянко, руководителя самой Яновой.

Как свидетельствуют страницы чиновниц в Facebook, девушки проводят вместе много времени. Причем дружат они явно дольше, чем занимают нынешние должности. Так, Коноплянко стала замглавы АМКУ в 2021 году, а в соцсети есть ее совместное фото с Яновой, датированное 2018 годом.

"Юлия предупредила, что квартира по документам будет принадлежать матери Анжелики, с целью избежать возможных проблем на работе. Бюджет покупки составлял $300 000", – написала риелтор.

Поиски элитного жилья заняли 2 месяца. После чего Ганзюк предложила квартиру в ЖК "Французский квартал 1" (Киев, Печерский район). Янова и Коноплянко договорились с продавцами о покупке квартиры за $267 000 без аванса.

Покупательницы при этом настаивали, чтобы в договоре была указана сумма в $133 500. Продавца это не устроило, и сделка сорвалась. Именно после этого чиновницы стали игнорировать Ганзюк и в итоге оставили ее работу без оплаты. По ее словам, поначалу Янова и Коноплянко обещали заплатить, но в итоге удалили переписку в мессенджерах и перестали отвечать на звонки.

"После этого, Анжелика с Юлией взяли паузу и в конечном итоге решили мне не платить. Мое доверие к этим людям обернулось против меня и они, воспользовавшись тем, что я не указала в договоре сумму сделки, решили банально меня кинуть, 2 месяца моей работы были потрачены в пустую", – сетует риелтор.

"Мне интересно, какую позицию занимает Ольга Пищанская (глава АМКУ. – Ред.) в этой ситуации, знает ли она, насколько на широкую ногу живут ее подопечные, о их отношении к обычным людям и имеет ли она на них хоть какое-то влияние? ... Интересно, много ли сотрудников Антимонопольного комитета могут себе позволить жилье стоимостью в $300 000 или эта опция доступна только для приближенных?", – резюмировала Ганзюк.

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