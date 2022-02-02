ПриватБанк после перевода на несколько тысяч заблокировал карты клиентки: какие операции проверят

Украинка оформила микрокредит на несколько тысяч гривен, но как только он поступил на карту ПриватБанка, счет заблокировали. В финансовом учреждении пояснили: в рамках финансового мониторинга они проверяют и временно блокируют все подозрительные операции. Не помог даже договор с микрофинансовой организацией (МФО), счет разблокировали только через два месяца.

Об этом клиентка написала на специализированном форуме Минфин. По ее словам, заблокировали также карту для социальных выплат. "Разблокировать счета я не могу, потому что договора не являются документом. А закрыть счета и разорвать отношения я не могу, потому что счета заблокированы. В итоге, спустя два месяца, сотрудник онлайн помощи мне говорит: "Подождите, пока банк решит разорвать с вами отношения и тогда можно будет ваши деньги перевести на другой банк".

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В ответ на жалобу в "Привате" пояснили: должны выполнять закон и проводить проверку всех подозрительных переводов. Также в банке отметили, что счет уже разблокировали (до этого обращения в службу поддержки на ситуацию не влияли, а вот опубликованная жалоба проблему решила).

Финансовый мониторинг у каждого банка свой. Закон определяет только подход к проверкам и устанавливает минимальные требования. В каждом финансовом учреждении есть свой отдел финансового мониторинга, ответственные за это сотрудники и дорогостоящая аналитическая система.

Идея проверки такая: контролировать нужно только те операции, которые потенциально считаются рисковыми. Например, с публичными деятелями (чиновниками, депутатами всех уровней), или с большими суммами налички.

По закону под особую проверку должны попасть:

публичные деятели (имеют влияние на бюджет и принятие решений, ПЕП);

те, кто проводит операции на сумму от 400 тыс. грн;

те, кто проводит операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

те, кто переводит средства за границу, обменивает банкноты.

На практике же проверяют даже незначительные переводы украинцев, которые не имеют отношения к публичным деятелям, не переводят большие суммы. В таком случае с жалобой можно обращаться не только в свой банк, но и в НБУ.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такое может произойти по целому ряду причин:

Замялась купюра и произошел сбой в банкомате. Это самая простая проблема. В таком случае деньги могут вернуть в тот же день.

Техническую причину не обнаружили, но банкомат все равно "ошибся". В таком случае нужно обратиться в банк с заявлением, проведут инкассацию банкомата, пересчитают деньги и если там действительно имеются "лишние", их возместят.