Почти все члены набсовета 'Нафтогаза' прекратили свои полномочия

Пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" прекратили свои полномочия. В его составе остался только один человек.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании. В нем говорится, что теперь нет кворума для принятия важных решений.

"Пять из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" – Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейден, Юлия Ковалев и Наталья Бойко – 30 апреля 2021 публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративным процедурам, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года", – отметили в "Нафтогазе".

В составе набсовета остался только американец Роберт Бенш – представитель правительства, которого в конце апреля переназначили на этой должности.

В компании добавили, что из-за этого у органа управления не будет кворума. Одним из вариантов решения вопроса может стать назначение нового состава набсовета.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил членам набсовета остаться на своих должностях еще на год, чтобы за это время провести конкурс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза".

Затем, 30 апреля, члены набсовета объявили о своей отставке.