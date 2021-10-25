Победители выборов в Германии поддержали "Северный поток-2"

Сопредседатель немецкой партии СДП (Социал-демократическая партия) Норберт Вальтер-Борьянс выступил за запуск "Северного потока-2". В то же время в партии "Зеленые" (главная конкурирующая партия) не хотят, чтобы президент РФ Владимир Путин шантажировал Германию, а также не хотят быстро давать свое одобрение на ввод в эксплуатацию российского трубопровода.

Лидер СДП признал, что сейчас политика поставок от РФ приводит к росту затрат на энергию. Об этом Вальтер-Борьянс рассказал в интервью Аugsburger-allgemeine.

"На мой взгляд, независимость гарантируется не разрывом связей с другими людьми, а скорее наличием как можно большего количества связей с как можно большим количеством партнеров. К сожалению, редко можно выбирать поставщиков, исходя из их симпатий к политической системе; точно так же и с нефтью. Тем не менее, Германия, в частности, привержена соблюдению основных стандартов, а также участвует в европейских экономических санкциях", – сказал Вальтер-Борьянс.

Видео дня

Он отметил, что в данном случае говорится больше не о торговле, а об инфраструктуре, которая "поможет обеспечить переход нашей высокоразвитой страны к климатической нейтральности". Но при этом, добавил Вальтер-Борьянс, правительство должно быстро расширять использование возобновляемых источников энергии.

Отметим, на выборах в ФРГ победила социал-демократическая партия (СДП). Она набрала 25,7% голосов.

Как заявила ранее глава немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок, Россия специально оставляет газовые хранилища Европы полупустыми для того, чтобы сертифицировать "Северный поток-2". Она отметила, в газовом вопросе наблюдается "русская игра в покер", а Германии нельзя позволять шантажировать себя. Тем временем кризис в Европе продолжается, цена газа остается высокой.

"Проблема в том, что Россия поставляет газ в Европу в соответствии с контрактом, но газовые хранилища сравнительно пусты. Скорее всего, это было сделано намеренно российской стороной, чтобы добиться скорейшего ввода в эксплуатацию "Северного потока-2"... Это стратегическое решение "Газпрома" против европейцев", – заявила Бербок.

Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром";

Чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) до исходной точки в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Тарифы и счета в государствах растут, компании и заводы закрываются. В Еврокомиссии утверждают, что виновником ситуации является именно "Газпром". Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке.

В то же время есть вероятность, что РФ может запустить "Северный поток-2" без сертификации. Сейчас Россия недопоставляет газ по действующим газотранспортным системам, заставляя таким образом операторов покупать голубое топливо через свои собственные газопроводы.

В условиях, когда газ в Европе стремительно подорожал, а отапливать дома чем-то нужно, Европа может стать более сговорчивой и рискнуть принять запуск "Северного потока-2" без сертификации, заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль. "Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, возможно, и рискнет", – сказала она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сертификация "Северного потока-2" может затянуться до 6 месяцев. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа начнутся по трубопроводу сразу же после того, как ФРГ выдаст разрешение. Заявление вызвало острую реакцию специалистов, последние называют это шантажом.