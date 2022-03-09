PepsiCo прекращает продажу газировки в России

Корпорация PepsiCo решила прекратить продажу своих газированных напитков. Речь идет также и о 7Up и Mirinda.

Об этом сообщается на сайте компании 8 марта. В то же время ограничения не затронут молочные продукты и детское питание.

PepsiCo также приостановит капиталовложения и всю рекламную деятельность в России.

"Учитывая ужасные события, происходящие в Украине, мы объявляем о приостановке продаж Pepsi-Cola и наших глобальных брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостановим капиталовложения и всю рекламную деятельность в России", – сказано в заявлении.

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Отметим, что PepsiCo сделала заявление о приостановке деятельности в России лишь на 13-й день войны, которую страна-агрессор развязала в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта с таким же заявлением выступили в Coca-Cola.

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