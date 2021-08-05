Обороноспособность страны уменьшилась на один спортивный самолет. Эксклюзивные подробности

В 2017 году по решению Минобороны предприятие "Артем" закупило спортивный самолет, который должен был служить исследовательской лабораторией для Вооруженных Сил Украины. Однако до сих пор он не взлетел в небо ни разу и компания решила его продать. Железную птицу пустят с молотка в конце августа.

Почему транспортное средство не пригодилось OBOZREVATEL эксклюзивно рассказали в "Укроборонпроме" в ответ на запрос. Аукцион по продаже стартовал уже 22 июля.

Новенький спортивный самолет Samba XXL выпустили в октябре 2017 года. Его на базе компании "Артем" планировали использовать для опытно-конструкторских работ (ОКР). В самолете-лаборатории должны были настраивать системы беспилотного авиационного комплекса. За собственные средства компания занималась им с июня 2018 по февраль 2019 гг. Однако все пошло не по плану из-за нехватки средств.

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"В связи с нехваткой собственных оборотных средств опытно-конструкторские работы были приостановлены и при этом самолет так и не был введен в эксплуатацию. В 2019 году были проведены работы по консервации двигателя", – ответили в "Укроборонпроме".

Летательный аппарат выставили на торги на платформе Prozorro Продажи. Аукцион состоится 25 августа 2021 года. Стартовая цена лота 2 177 760 грн без НДС. В комплекте прилагаются инструменты для ремонта и прицеп.

Как сообщили в госконцерне, на сегодня вводить самолет в эксплуатацию можно только после диагностики его состояния заводом-изготовителем. Добавим, что эта железная птица была произведена чешским предприятием DISTAR cz as.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, монобольшинство в Верховной Раде решило превратить госконцерн "Укроборонпром" в акционерное общество. Согласно закону он потерпит трансформацию в два крупные холдинга, а также отдельный аэрокосмический холдинг.