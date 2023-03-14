Оборонный бюджет США приближается к триллиону долларов: на что направят средства и какую угрозу считают ключевой

На фоне напряженности в отношениях с Китаем и войны в Украине США продолжают увеличивать свой оборонный бюджет – он уже приближается к триллиону долларов. Пентагон намерен закупить передовые ракеты, космическую оборону и современные реактивные самолеты.

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Как пишет издание Sky News, указанная сумма является самым крупным запрос со времен пика войн в Ираке и Афганистане в середине 2000-х годов. Он запрашивает у Конгресса 842 миллиарда долларов.

Издание отметило, что причин таких высоких запросов несколько:

– необходимость покрыть более высокую стоимость оружия и запчастей;

– ответить на уязвимости, которые война в Украине выявила в американской обороне;

– стратегическая угроза со стороны быстро растущего ядерного арсенала Китая, его гиперзвуковых возможностей и его достижений в космосе.

По словам главного финансового директора Пентагона, в результате такого подхода годовой бюджет вооруженных сил США всего за несколько лет перешагнет порог в один триллион долларов.

Как сказано в материале, хотя эта цифра кажется астрономически высокой, она составляет всего около 3% от валового внутреннего продукта страны.

Напомним: Китай также увеличил свой оборонный бюджет на 2023 год на 7,2% до примерно 1,55 трлн юаней, или 224 млрд долларов. Рост расходов происходит второй год подряд на фоне геополитической напряженности и региональной гонки вооружений.

Там считают, что вооруженные силы государства должны активизировать военную подготовку и боевую готовность по всем направлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете Джон Гербст сообщил, что с помощью Штатов Украине удалось уничтожить от 30% до 50% военного потенциала России. При этом 50 млрд долларов в год, которые Вашингтон выделяет Украине, составляют всего 6% оборонного бюджета США;

– в МВФ считают, что Украине в 2023 году потребуется от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки. Значительную часть этой потребности закроют Штаты и Европейский Союз (ЕС).

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