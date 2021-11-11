Нехватка угля на Калушской ТЭЦ и ремонт ГЭС блоков Бурштынской ТЭС – в "Укрэнерго" назвали причины аварийной помощи из Словакии

НЭК "Укрэнерго" 11 ноября запросила аварийную помощь из Словакии в размере 100 МВт из-за дефицита угля на Калушской ТЭС, планового ремонта на одной из ГЭС и текущего ремонта на Бурштынской ТЭС.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Бурштынская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в острове "Бурштынской ТЭС" (до 90% производства, кроме того в реконструкции находится Теребле-Рицкая ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива)", – пояснили в компании.

Диспетчер обратился в Словакию после того, как из-за свищей в котле отключился блок Бурштынской ТЭС.

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Еще до активизации аварийной помощи на Бурштынской ТЭС досрочно был выведен из ремонта энергоблок №2.

"Соответственно, после того, как указанный блок будет загружен до мощности 100 МВт, аварийную помощь в "остров Бурштынской ТЭС" можно будет деактивировать", – пояснили в "Укрэнерго".