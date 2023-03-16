Нацполиция провела обыски у владельца "Автоспецпрома" Фисталя: детали

Национальная полиция провела обыски у владельца компании "Автоспецпром" Германа Фисталя. Компания производит автомобили скорой медицинской помощи. В 2021 году ООО "Автоспецпром" (владельцы – семейство Фисталей) выиграло более 90% заказов госпредприятия на поставку "скорых" на сумму более 1,3 млрд грн.

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При этом сроки давно истекли, некоторые контракты разорваны, но миллионы долларов остались в карманах бизнесмена из Донбасса. Об этом рассказали источники OBOZREVATEL в Национальной полиции Украины.

Владельцами являются непубличные бизнесмены, сыновья донецкого хирурга и руководителя ожогового центра Эмиля Фисталя. Последний после оккупации поддержал самопровозглашенную "ДНР". Более 20 лет компании братьев Фисталов, которые считаются близкими к нардепке Татьяне Бахтеевой ("Партия регионов", "Оппозиционный блок"), зарабатывали на государственных закупках в медицинской сфере.

"Автоспецпром" также занимается ремонтом и сервисом автомобилей и медоборудования. Компания является официальным дилером группы Peugeot Citroen.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Закарпатской и Николаевской областях состоялись обыски на предприятиях, производивших фальсификат табачных изделий. В результате были изъяты товары, поддельные акцизные марки и линии для их изготовления на 70 млн. гривен.

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