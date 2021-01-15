На пути к энергонезависимости: ДТЭК Нефтегаз установил новый рекорд частной газодобычи Украины

ДТЭК Нефтегаз добыл 1,84 млрд куб. м природного газа за 2020 год, что на 11% превысило показатель предыдущего года и стало новым рекордом как для компании, так и для всего сектора частной газодобычи Украины.

По словам экспертов, 2020 год был сложным для мировой нефтегазовой отрасли. Помимо низких цен на газ, значительную роль сыграл экономический кризис, вызванный пандемией. На отечественном рынке газодобычи ситуация была не менее сложной. Несмотря на это, ДТЭК Нефтегаз, благодаря системной работе и инновационному лидерству, в 2020 году показал существенный прирост газодобычи.

Пресс-служба сообщает, что компания увеличила добычу благодаря завершению бурения четырех глубоких высокодебитных скважин на Мачухском месторождении, проведению мероприятий по интенсификации скважин действующего фонда и внедрению инновационных технологий по всей производственной цепочке. Кроме того, ДТЭК Нефтегаз завершил реализацию крупного инфраструктурного проекта и ввел в эксплуатацию дожимные компрессорные станции, которые позволят повысить эффективность разработки Семиренковского месторождения.

Компания ведет работу по наращиванию ресурсно-запасной базы и дальнейшему увеличению добычи углеводородов в соответствии со стратегией роста. ДТЭК Нефтегаз одержал победу в открытом конкурентном аукционе и приобрел спецразрешение на пользование недрами Будыщанско-Чутовского участка. Также было подписано соглашение о разделе продукции (СРП) по Зиньковской площади в рамках наиболее масштабного в истории Украины конкурса СРП.

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров отметил, что компания стабильно демонстрирует высокие показатели: "В 2020 году, несмотря на сложные условия для мировой газодобывающей отрасли из-за низких цен на газ и пандемии, ДТЭК Нефтегаз продолжил системно инвестировать в развитие украинской газодобычи: за прошлый год инвестиции составили 3 млрд грн, что позволило продолжить динамику роста в соответствии с долгосрочной стратегией развития. В 2021 году мы ставим перед собой еще более амбициозные цели и продолжим укреплять наш вклад в достижение энергонезависимости Украины".