МВД – о принципах работы Офиса по защите бизнеса: Украина станет защищенной и привлекательной для инвесторов
В Министерстве внутренних дел Украины озвучили цели и принципы работы Офиса по защите бизнеса, созданного при ведомстве. В частности, речь идет о противодействии рейдерству и борьбе со злоупотреблениями в отношении бизнеса.
Об этом сообщается на сайте ведомства. Новый орган будет консультативно-совещательным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы запускаем дополнительный механизм оперативной защиты – открываем консультативно-совещательный орган – Офис защиты бизнеса при Министерстве внутренних дел", – сказано в сообщении.
В ведомстве заверили, что каждый предприниматель и инвестор сможет получить необходимую помощь и защитить свои права.
Также названы конкретные направления работы нового органа:
противодействие рейдерству;
борьба с коррупцией и злоупотреблением в отношении бизнеса в структурах МВД;
детенизация рынка табака, спирта и топлива;
помощь Государственной таможенной службе и другим правоохранительным органам в борьбе с контрабандой;
борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав и подделкой торговых марок.
Также отмечается, что Офис защиты бизнеса будет обращать внимание и на другие случаи нарушений прав предпринимателей в структурах МВД – Нацполиции, ГСЧС, Миграционной службы.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВД Денис Монастырский анонсировал создание такого органа 29 сентября. Тогда же стало известно, что возглавит его советник министра Антон Геращенко.