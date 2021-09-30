МВД – о принципах работы Офиса по защите бизнеса: Украина станет защищенной и привлекательной для инвесторов

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Рынки и компании
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МВД – о принципах работы Офиса по защите бизнеса: Украина станет защищенной и привлекательной для инвесторов

В Министерстве внутренних дел Украины озвучили цели и принципы работы Офиса по защите бизнеса, созданного при ведомстве. В частности, речь идет о противодействии рейдерству и борьбе со злоупотреблениями в отношении бизнеса.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Новый орган будет консультативно-совещательным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Заседание МВД по поводу запуска Офиса защиты бизнеса.

"Мы запускаем дополнительный механизм оперативной защиты – открываем консультативно-совещательный орган – Офис защиты бизнеса при Министерстве внутренних дел", – сказано в сообщении.

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В ведомстве заверили, что каждый предприниматель и инвестор сможет получить необходимую помощь и защитить свои права.

Подробности о новом органе рассказал глава МВД Денис Монастырский.

Также названы конкретные направления работы нового органа:

  • противодействие рейдерству;

  • борьба с коррупцией и злоупотреблением в отношении бизнеса в структурах МВД;

  • детенизация рынка табака, спирта и топлива;

  • помощь Государственной таможенной службе и другим правоохранительным органам в борьбе с контрабандой;

  • борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав и подделкой торговых марок.

Также отмечается, что Офис защиты бизнеса будет обращать внимание и на другие случаи нарушений прав предпринимателей в структурах МВД – Нацполиции, ГСЧС, Миграционной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВД Денис Монастырский анонсировал создание такого органа 29 сентября. Тогда же стало известно, что возглавит его советник министра Антон Геращенко.

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