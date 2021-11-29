"Мотор Сич" начнет выпуск пассажирских вертолетов полностью украинского производства. Видео
Запорожское предприятие "Мотор Сич" планирует производить композитные пассажирские вертолеты. Они будут рассчитаны на восемь посадочных мест.
Об этом заявил глава компании Вячеслав Богуслаев. Видео с его комментарием опубликовано на YouTube-канале FED, в котором он также рассказал о новом санитарном борте Ми-2МСБ-1 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Он уточнил, что планируется производить по 60 пассажирских вертолетов в год. Сейчас открывается цех по производству фюзеляжей, а уже на следующим этапе – создание вертолета.
В то же время Богуславе рассказал о новом санитарном вертолете, который оснащен европейским оборудованием и способен транспортировать пострадавшего человека в любом состоянии.
Они оснащены композитными лопастями и стеклянной кабиной, которая внутри полностью цифровая. Все разработки были произведены украинским конструкторами.
Сейчас государство заказало 25 таких машин, а в 2022 году планируется выпустить еще 10 вертолетов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле на выставке в Греции был представлен украинский беспилотник People's Drone (PD-2).